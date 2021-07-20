Эксперт Широкорад: Милитаризация космоса США дестабилизирует обстановку на Земле

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Эксперт Широкорад: Милитаризация космоса США дестабилизирует обстановку на Земле
Наука и техника

Военный эксперт Александр Широкорад считает, что США совершает довольно широкие шаги по милитаризации космоса. Уже сейчас они занимаются разработкой баз для отслеживания спутников России. 

Так, в интервью изданию «Новостной фронт» специалист сообщил, что США намерены построить комплекс на территории Великобритании, который позволит следить за китайскими и российскими спутниками. Разработка получила название «Усовершенствованные радарные средства для глубокого космоса». Широкорад подчеркнул, что данные средства могут работать совместно с американскими космолетами.

В Вашингтоне всерьез задумались о создании космолетов, которые будут способны перехватить спутник на стационарных орбитах.

«Главная цель – разведка, но также возможность отследить варианты перехватов. Не исключаю, что США начнут перехват аппаратов России и Китая в мирное время. Примечательно, что все космические аппараты в обязательном порядке поддерживают между собой связь, чтобы оставлять данные о своем местоположении. А вот американцы скрывают местонахождение своих спутников», - объяснил эксперт.

Широкорад добавил, что для наведения космолета на спутники отлично подойдут комплексы типа DARC, так как они способны круглосуточно фиксировать и классифицировать объекты, формировать траекторию движения. Эта система будет очень кстати для контроля над космическим околоземным пространством.

«Милитаризация космоса США дестабилизирует обстановку на Земле», - подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2022 году США планируют развернуть в ближнем космосе орбитальную группировку космических аппаратов, которые предназначены для защиты от ударов гиперзвуковых ракет возможного противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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