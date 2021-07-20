Эксперт Широкорад: Милитаризация космоса США дестабилизирует обстановку на Земле

Военный эксперт Александр Широкорад считает, что США совершает довольно широкие шаги по милитаризации космоса. Уже сейчас они занимаются разработкой баз для отслеживания спутников России.

Так, в интервью изданию «Новостной фронт» специалист сообщил, что США намерены построить комплекс на территории Великобритании, который позволит следить за китайскими и российскими спутниками. Разработка получила название «Усовершенствованные радарные средства для глубокого космоса». Широкорад подчеркнул, что данные средства могут работать совместно с американскими космолетами.

В Вашингтоне всерьез задумались о создании космолетов, которые будут способны перехватить спутник на стационарных орбитах.

«Главная цель – разведка, но также возможность отследить варианты перехватов. Не исключаю, что США начнут перехват аппаратов России и Китая в мирное время. Примечательно, что все космические аппараты в обязательном порядке поддерживают между собой связь, чтобы оставлять данные о своем местоположении. А вот американцы скрывают местонахождение своих спутников», - объяснил эксперт.

Широкорад добавил, что для наведения космолета на спутники отлично подойдут комплексы типа DARC, так как они способны круглосуточно фиксировать и классифицировать объекты, формировать траекторию движения. Эта система будет очень кстати для контроля над космическим околоземным пространством.

«Милитаризация космоса США дестабилизирует обстановку на Земле», - подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2022 году США планируют развернуть в ближнем космосе орбитальную группировку космических аппаратов, которые предназначены для защиты от ударов гиперзвуковых ракет возможного противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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