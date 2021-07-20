The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма

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The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма
Наука и техника

Журналист из Италии Дэвид Сенсиотти на страницах портала The Aviationist рассказал о сходстве таинственного российского истребителя с самолетом из голливудского блокбастера.

Новый истребитель будет представлен на МАКС-21, пишет ПолитРоссия.

Этот самолет пятого поколения заинтриговал всех знатоков и любителей военной авиации, и сейчас многие эксперты ожидают открытия международного авиасалона чтобы увидеть его.

В западных СМИ этот истребитель уже окрестили Checkmate («Шах и Мат»). Такие ассоциации, возможно, возникли из-за презентационного ролика, в котором затронута шахматная тематика.

Портал The Aviationist опубликовал изображение, каким может быть внешний вид этого самолета.

Предположительно он получит дельтовидное крыло и и подфюзеляжный воздухозаборник. Выделил Сенсиотти и ряд других необычных деталей. В частности, в презентационном ролике, в котором самолет демонстрируется на фоне пустыни, истребитель демонстрирует искусный маневр, совершая бреющий полет на предельно малой высоте среди песков. Эта сцена почти полностью повторяет момент из официального трейлера фильма Top Gun: Maverick.


Фильм Top Gun: Maverick вышел в прокат в 1986 году. Главную роль в нем исполнил Том Круз. Он сыграл пилота истребителя F-14 Пита «Мэверика» Митчелла. Известно, что выполняя полет на истребителе, Том Круз не воспользовался услугами дублера и этот трюк, как и многие другие опасные сцены, отыграл сам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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