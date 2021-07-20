«Dagens Nyheter»: враждебность к США сделала Польшу мировым посмешищем

Шведское издание «Dagens Nyheter» сообщило о позоре Польши на мировой арене, которое произошло из-за действий национал-консервативной партии Варшавы. Аналитики отметили, что из-за позиции действующего правительства новый посол США Марк Бжезинский не смог получить должность, что стало причиной осмеяния страны в политических кулуарах, передает «ИноСМИ».

Стремление Польши оградиться от влияния США дошло до абсурдных действий правительства — такую информацию предоставил шведский обозреватель «Dagens Nyheter». Указывается, что национал-консервативное правительство Польши не дало новому послу США в стране Марку Бжезинскому получить соответствующую должность в стране — объяснение своих действий польское правительство предоставило в виде заявления, что представитель США вначале должен отказаться от польского гражданства.

«Ситуация становится комичной из-за того, что Марк Бжезинский не имеет польского гражданства. Таким образом Варшава попыталась дать символическую пощечину Белому дому, пытаясь сформировать полную изоляцию от влияния США. Параллельно Варшава ухудшает свои отношения с Евросоюзом, особенно после того, как суд ЕС указал, что работа польских судов, в которых распоряжаются политики, несовместима с договорами Европейского союза», - указали шведские эксперты.

Специалисты подчеркнули, что Марк Бжезинский является сыном экс-советника по национальной безопасности американского президента Джимми Картера — это говорит о том, что Байден продемонстрировал особый жест, стремясь сделать послом в Польше именно Бжезинского.

«То объяснение, которое предоставила Варшава, привело американский Госдеп в замешательство. Как Марк Бжезинский может отказаться от гражданства, которого у него нет? Варшава не просто в очередной раз выставила себя на посмешище перед всем миром. Она еще и дала понять, что не придает большого значения отношениям с Вашингтоном, хотя при этом остро нуждается в таком могущественном стратегическом партнере, как США», - добавили специалисты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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