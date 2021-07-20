Иностранцы раскритиковали прототип нового российского самолета

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Иностранцы раскритиковали прототип нового российского самолета
Наука и техника

Новый российский военный самолет Checkmate, который был анонсирован как прототип, макет или экспериментальный образец, раскритиковали на Западе. Многие иностранные СМИ и пользователи Сети усомнились в возможностях нового российского истребителя. 

Так, участник Клуба любителей авиации Том Купер высказался скептически. Как он отметил, российский истребитель представляет собой неполноценную смесь проигравшего в конкурсе прототипа американского истребителя 5-го поколения - Northrop YF-23 и Boeing X-32, экспериментального американского самолета, проигравшего американскому истребителю F-35 «Молния-2». По словам Купера, если российский истребитель 5-го поколения Су-57 схож по характеристикам с F-22 «Раптор», то Checkmate является ответом на F-35.


Научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) в области авиации и технологий Джастин Бронк дал оценку новой российской разработке. Он высказал сомнения по поводу того, что Checkmate будет принадлежать к 5-му поколению.

Эксперт задался  вопросом: возможно ли установить на истребителе радар АФАР с современными возможностями передачи данных.

Также Бронк спрашивает, сможет ли российская корпорация ОАК обеспечивать превосходство своих истребителей во время массового выпуска. Бронк усомнился в том, что ОАК сможет присоединить генератор энергии, систему охлаждения и другие датчики к истребителю без ущерба для его незаметности, пишет МК.

Англоговорящие пользователи Сети также высказали в своих комментариях сомнения насчет запуска Checkmate в серийное производство. Некоторые из них сочли, что российская экономика не позволит запустить производство нового самолета. Один из пользователей предложил назвать новый российский самолет «Призраком», потому что мир  никогда его не увидит в серийной версии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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