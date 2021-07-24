Первые гиперзвуковые ракеты США будут нацелены на Россию и Китай

Испытания Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» возмутили США. Не прокомментировать данное событие в стране просто не могли.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты сосредоточились на разработке боеприпасов, которые ядерные боеголовки нести не смогут, тогда как РФ делает обратное.

Однако подобные возмущения, по мнению экспертов, призваны отвлечь внимание от американских разработок. А их немало, в том числе и гиперзвуковое вооружение, которое наверняка будет нацелено на Россию и Китай, и межконтинентальные баллистические ракеты средней дальности, которые будут размещаться на территории Европы.

По гиперзвуку Вашингтон от Москвы отстал, поэтому отчаянно пытается наверстать упущенное. Самая высокая степень готовности к выходу на текущий момент у ракеты AGM-183A ARRW - ее носителем станут бомбардировщики. В чем-то она схожа на российский «Кинжал», но отстает как по скорости, так и по дальности. Так, разогнаться она сможет только до 8 Махов и поразить цели на удалении 1600 километров, тогда как российская вышеупомянутая разработка способна развить скорость в 12 Махов и ударить на расстояние до 3 тысяч километров.

Но даже если США удастся закончить работу над своей гиперзвуковой ракетой, у России есть ответ на такой арсенал противника - речь о системе ПРО С-500 «Прометей», которая может сбивать цели даже в ближнем космосе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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