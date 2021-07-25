The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии

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The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии
Сирия

Россия уже «потеряла терпение» из-за регулярных авиаударов Военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии и собирается переломить ситуацию. Об этом пишет The Times of Israel.

Издание со ссылкой на базирующуюся в Лондоне британскую газету Asharq Al-Awsat отмечает, что по итогам недавних переговоров между Москвой и Вашингтоном в России окончательно убедились в том, что США «не приветствуют продолжающиеся израильские рейды».


В этой связи было принято решение значительно усилить поддержку сирийских сил противовоздушной обороны. Предполагаются поставки более совершенных систем, благодаря которым Дамаск сможет эффективнее отражать авиаудары Израиля.

Хотя и так нет оснований говорить о неэффективной системе ПВО Сирии. К примеру, если вспомнить об авианалете израильтян на объекты в Сирии, датируемым 19 июля, то, по данным СМИ, силы противовоздушной обороны страны сбили семь из восьми выпущенных Израилем ракет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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