The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии

Россия уже «потеряла терпение» из-за регулярных авиаударов Военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии и собирается переломить ситуацию. Об этом пишет The Times of Israel.

Издание со ссылкой на базирующуюся в Лондоне британскую газету Asharq Al-Awsat отмечает, что по итогам недавних переговоров между Москвой и Вашингтоном в России окончательно убедились в том, что США «не приветствуют продолжающиеся израильские рейды».

В этой связи было принято решение значительно усилить поддержку сирийских сил противовоздушной обороны. Предполагаются поставки более совершенных систем, благодаря которым Дамаск сможет эффективнее отражать авиаудары Израиля.

Хотя и так нет оснований говорить о неэффективной системе ПВО Сирии. К примеру, если вспомнить об авианалете израильтян на объекты в Сирии, датируемым 19 июля, то, по данным СМИ, силы противовоздушной обороны страны сбили семь из восьми выпущенных Израилем ракет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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