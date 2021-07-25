The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов
Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников определенных категорий в ряде российских регионов встревожило граждан с хроническими
Неподалеку от афгано-таджикской границы размещенная в Таджикистане 201-я российская военная база начала крупные военные учения. Одновременно с этим
Массовую вакцинацию от коронавируса в Израиле во многих странах считали образцом для подражания. Сейчас же в ее эффективности многие начинают
В США пандемия коронавируса обнажила множество проблем, которые усилили раскол общества. Все больше штатов высказывают свое недовольство политикой
Испытания Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» возмутили США. Не прокомментировать данное событие в стране просто не могли. Представитель Пентагона
Один из создателей мРНК вакцинации доктор Роберт Мелоун заявил, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) скрывает негативные
Россия уже «потеряла терпение» из-за регулярных авиаударов Военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии и собирается переломить ситуацию. Об этом
В США 10-летний ребенок ушел из жизни из-за заболевания чумой. Об этом сообщает телеканал WGN9. Проверка, проведенная Департаментом здравоохранения и
Эксперт объяснил, когда прививка против коронавируса противопоказана. По словам академика РАН, доктора биологических наук Виталия Зверева, остановить
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