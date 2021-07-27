Комплекс РЭБ «Тирада» ВС РФ атаковал спутник-шпион НАТО над Ростовом-на-Дону

Система экстренного оповещения США сообщила о том, что в период с 11 по 22 июля разведывательный спутник Sentinel-1, принадлежащий НАТО, три раза столкнулся с неполадками. В их совершении подозревают Россию, а точнее комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада». Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Как отметили в ведомстве, во всех трех случаях возникновения сбоев спутник находился над Ростовской областью, где дислоцируется российский комплекс РЭБ «Тирада». По мнению экспертов, именно он мог атаковать разведывательный аппарат НАТО.

Известно, что данную систему РЭБ активировали именно для того, чтобы она блокировала возможность спутников получать секретные данные о кораблях, расположенных в северной части акватории Азовского моря, а также о местонахождении российских войск на территории Ростовской области.

Некоторые эксперты считают, что подобные предположения с большей вероятностью являются ошибочными. Дело в том, что комплекс «Тирада» создавался для создания помех в спутниковой связи между разведывательными беспилотниками и операторами. Однако атаковать аппараты в космосе, даже ближнем, он вряд ли способен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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