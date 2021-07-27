В США, несмотря на массовую вакцинацию, ожидают нового масштабного скачка заболеваемости

Британские врачи заявляют о новой категории умирающих от коронавируса людей. Им за 40, и они не прививались, передает Daily Mail. По словам
Россия уже «потеряла терпение» из-за регулярных авиаударов Военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии и собирается переломить ситуацию. Об этом
Массовую принудительную вакцинацию раскритиковал профессор, доктор медицинских наук Александр Редько. На страницах издания «Лента.Чел» он высказался
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сокрытие побочных эффектов вакцинации от COVID-19 считает преступлением. Он убежден, что гражданам необходимо
Массовую вакцинацию от коронавируса в Израиле во многих странах считали образцом для подражания. Сейчас же в ее эффективности многие начинают
Один из создателей мРНК вакцинации доктор Роберт Мелоун заявил, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) скрывает негативные
Эксперт РАН, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский прокомментировал вакцинацию детей от коронавируса. Согласно результатам
Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по медицинской части Инесса Борищук в своем интервью
Вакцинация от коронавируса не является безвредной. Об этом в эфире программы «Вакцина правды» на «Первом русском» рассказал заведующий кафедрой
Широкомасштабная кампания по дискредитации вакцин началась с появившейся 9 февраля в сети статьи. Ее автор вначале ставил, казалось, безобидный
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