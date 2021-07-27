В США, несмотря на массовую вакцинацию, ожидают нового масштабного скачка заболеваемости

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В США, несмотря на массовую вакцинацию, ожидают нового масштабного скачка заболеваемости
В Мире

В США власти говорят о том, что вакцинация 50% населения не спасет от нового массового скачка заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом заявил советник президента США по здравоохранению Энтони Фаучи.

Он отметил, что в сложившейся ситуации можно говорить о «пандемии среди непривитых», а смертность к октябрю при наихудшем сценарии может быть на уровне 4 тыс. человек в сутки. И это при том, что США провели одну из самых  успешных прививочных кампаний западного полушария. Соответствующие расчеты представлены в агрегированной модели проекта ScenarioModeling Hub, который функционирует при поддержке американского регулятора CDC. Там отмечается, что даже при самом благоприятном сценарии смертность в США из-за коронавируса будет расти.


«Я не уверен, что нас ждет худший сценарий, но хорошо все будет вряд ли. Вирус распространяется среди невакцинированных, а поскольку 50% населения еще не полностью привиты — это проблема. Особенно когда появляются варианты вроде дельты, которая отличается экстраординарной способностью к заражению. Поэтому я постоянно и говорю, что у нас есть инструменты, чтобы сделать эту модель ошибочной. Но если мы не ускорим вакцинацию, негативные прогнозы окажутся корректными», - подчеркнул Фаучи.

Он добавил, что вакцинация обеспечивает защиту и от заражения, и от тяжелого течения. И хотя она не гарантирует то, что человек не заразится коронавирусом, тем не менее, даже то, что прививка снижает существенно риск тяжелого течения болезни очень важно.

Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что в России также можно ожидать «пандемию среди непривитых». Но все зависит от дальнейших темпов вакцинации, и от того, какой штамм будет доминировать в стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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