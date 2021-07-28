Россия для отражения авианалетов Израиля задействовала комплексы «Бук» и «Панцирь»

Россия уничтожила семь ракет, которые были выпущены Израилем по иранским объектам в Сирии. И удалось это сделать благодаря комплексам «Панцирь-С» и «Бук-М2», пишет британское издание Rai Al Youm.

Автора публикации в этой связи больше всего интересует один вопрос. А именно, значит ли это, что Москва пересмотрела свое отношение к агрессии Израиля, причем, радикально?

Как известно, ранее существовала негласная договоренность о том, что РФ не препятствует атакам Израиля по Сирии, а конкретно, по иранским объектам на территории САР. Однако в последнее время авиаудары Тель-Авива участились, в России их называют безответственными. Более того, страна прибегла к атаке, в ходе которой семь ракет было сбито, даже после того, как получила предупреждение от РФ.

По мнению автора заметки, задействование комплексов «Бук» и «Панцирь» - это своего рода заявление и сигнал Израилю и новому правительству во главе с Нафтали Беннетом о том, что отношение Москвы к налетам изменилось.

«Станем ли мы свидетелями более масштабных авиаударов Израиля по Сирии в ответ на заявление русских, и будет ли в таком случае Россия предпринимать серьезные шаги, чтобы противостоять израильской агрессии? Мы узнаем ответ на этот вопрос в ближайшие дни», — резюмировал обозреватель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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