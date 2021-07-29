Dagens Industri прогнозирует новую войну в Европе c участием России и Турции

Вакцинация от коронавируса не является безвредной. Об этом в эфире программы «Вакцина правды» на «Первом русском» рассказал заведующий кафедрой
Врач Тимур Пестерев предположил, что у вакцинированных людей вероятность заразиться Дельтой по сравнению с другими штаммами выше. Но при этом
По последней информации Службы общественного здравоохранения Англии, большинство зараженных вариантом Delta, умерших от коронавируса за полгода,
Врач Тимур Пестеров раскрыл парадокс штамма коронавируса «дельта». Об этом сообщает телеканал ЦарьГрад. По словам медика, у привитых выше шансы
Российские активисты направили обращение к президенту России Владимиру Путину, а также в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ
Эксперт РАН, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский прокомментировал вакцинацию детей от коронавируса. Согласно результатам
Агитационный марш против ЛГБТ-пропаганды, прошедший перед посольством США в Варшаве, возмутил общественность. Особую критику вызвал российский флаг,
В России несвобода компенсируется русским бытом — единственной областью, куда не вторгается власть, пишет в своем блоге на «Росбалт» журналист и
Греческий врач-кардиолог Файдон Воволис, известный антипрививочник, лидер движения «Снова за свободу», не боится открыто выступать против вакцинации,
Россия уничтожила семь ракет, которые были выпущены Израилем по иранским объектам в Сирии. И удалось это сделать благодаря комплексам «Панцирь-С» и
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