Dagens Industri прогнозирует новую войну в Европе c участием России и Турции

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Dagens Industri прогнозирует новую войну в Европе c участием России и Турции
В Мире

В Турции, на Балканах и в России лелеют мечты о возвращении былого прошлого и продвигают идеологию о сверхдержаве, поэтому в Швеции допускают, что в Европе уже в недалеком времени начнется новая война.

В публикации шведского издания Dagens Industri говорится, что за вооруженным конфликтом будут стоять желания стран изменить свои границы, а еще «агрессивный национализм и разобщающий популизм, основанный на человеческих страхах и этнических и религиозных противоречиях», а также авторитарные лидеры.


Это, как подчеркивается в статье, практически «идеальный шторм для кровопролитных конфликтов и войн».

ЕС, объединив многие страны, практически стер между ними границы, полагает автор статьи. И тут же в качестве противовеса упоминает о государствах, решивших идти другим путем. В их сердце еще жива та самая старая Европа, где она кровопролитная война сменяла другую.

«Напряженность растет, назревают конфликты, и война в Европе становится все более вероятным поводом для беспокойства», — рассуждает обозреватель.

Война, по его мнению, уже идет.

Шведский журналист обвиняет РФ в оккупации районов Грузии, Молдавии и Украины, а Турцию - в оккупацию Кипра и поддержке Азербайджана в ходе Второй Карабахской.

«Мы не замечаем тех, кто не гнушается применять силу на пути к собственным политическим целям», — подытожил он.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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