Невакцинированные американцы вакцинации опасаются больше, чем самого COVID-19

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Невакцинированные американцы вакцинации опасаются больше, чем самого COVID-19
В Мире

Невакцинированные американцы вакцины COVID-19 опасаются больше, чем самого коронавируса. Это продемонстрировал опрос Kaiser Family Foundation, передает The Washington Post.

53 процента непривитых граждан США убеждены, что вакцины представляют больший риск для их здоровья, нежели заражение коронавирусом. При этом 88 процентов тех, кто привились, придерживаются кардинально противоположного мнения.

Показательно также то, что непривитых меньше беспокоит распространение заразного дельта-штамма.

57 процентов тех, кто не спешит или не желает ставить вакцину, придерживаются мнения, что СМИ «в целом преувеличили» опасность коронавируса.

Опрос был проведенном после того, как в администрации Байдена заявили, что пандемия коронавируса в США превращается в эпидемию непривитых.


В Twitter данные опроса обсуждали очень бурно.

В атаку сразу же пошли приверженцы вакцинации.

«Если вы заразитесь COVID-19, у вас будет больше шансов умереть. Если вы сделаете прививку, ваши шансы умереть резко снижаются», «Антипрививочники не видят, что более 600 тысяч американцев умерли уже от вируса. Было очень, очень мало осложнений от вакцины, но они больше зацикливаются почему-то на этой крайне низкой вероятности?», «Противники вакцинации понятия не имеют, что такое вероятность. Для них всё черно-белое», - возмущаются пользователи.

Антиваксеры тут же ринулись отвечать. У них - свои аргументы.

«Если я всё равно могу заразиться вирусом, зачем мне нужна вакцина», «Страх перед неизвестностью реален, и сейчас, когда так много прорывных инфекций, люди искренне боятся», «Где статистика, реальная статистика, о том, сколько людей умерло от вакцин?», - возмущаются они.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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