Профессор Шафалинов о вакцинации от COVID-19: это ошибка

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров на канале «Студия Рубеж» рассказал о том, что его коллеги изучили официальные данные
Препараты, эффективность которых в лечении коронавируса не доказана, в России можно купить без рецепта и даже без назначения врача, просто по совету
В Великобритании заявили о том, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться. Служба общественного здравоохранения Англии и
Морфология смерти от дельта-штамма коронавируса еще до конца не изучена. Об этом рассказал ученый-патоморфолог из Центра Алмазова Всеволод Цинзерлин.
О развитии рака после коронавируса рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что действительно постковидный синдром может
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков напомнил о необходимости вакцинации. Он подчеркнул, что вред от антипрививочников вылился
Немцы все меньше желают прививаться от коронавируса. Падение спроса на прививки приведет к тому, что невостребованными останутся миллионы доз вакцин.
Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение
Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -
Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины
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