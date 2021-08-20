Профессор Шафалинов о вакцинации от COVID-19: это ошибка

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от коронавируса COVID-19. Особенно вопиющем для его является тот факт, что добровольную процедуру власти превратили в принудительную. Об этом сообщает «Красная весна».

На вопрос о том, как специалист относится к вакцинации, он ответил четко:

«Отрицательно. Вакцинация сама по себе ошибка. И ее принудительный характер — это уже, с моей точки зрения, преступление», - заявил Шафалинов.

Он объяснил, что с самого начала появления коронавируса все медицинское общество восприняло его как обычную эпидемию, которая скоро пройдет. В какой-то момент Шафалинов задумался, что рано или поздно кто-то захочет обогатиться на ситуации и изобретет чудо-вакцину. Так и произошло.

«Но я не предполагал, что мероприятия по борьбе с вирусом примут такие гигантские масштабы и будет запущена чудовищная, по моему мнению, кампания по принудительной вакцинации», - сетует академик.

Шафалинов известен как противник принудительной вакцинации в принципе. Он сам признает, что на его стороне мало единомышленников, однако среди них есть и нобелевские лауреаты в области вирусологии. Речь идет о Люке Монтанье.

«Я категорически против именно принудительной вакцинации. Так как в этом случае переступается медицинская черта и мы оказываемся в правовом поле, открывая в некотором смысле ящик Пандоры», - считает профессор.

Для примера он упомянул Нюрнбергский кодекс, который содержит в себе свод правил. Он был создан для того, чтобы какие-то дураки, решившие организовать фашизм, знали, что за этим последует. Там же были прописаны и правила для медицинской сферы, которые гласили, что никакое медицинское принудительное вмешательство не может быть ничем обосновано. Абсолютно ничем.

В заключении Шафалинов отметил, что ни одна вакцина от коронавируса, существующая сегодня, не имеет достаточно информации о своей безопасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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