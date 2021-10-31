Политолог Живов: российская статистика по ковид-летальности не вызывает даже тени доверия

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Политолог Живов: российская статистика по ковид-летальности не вызывает даже тени доверия
В России

Невзирая на то, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает последнее время более чем о тысяче летальных случаях от коронавируса в стране, политолог Алексей Живов этим цифрам не верит. По его словам, российская статистика «не вызывает даже тени доверия».

«По году у нас в стране вполне может отправиться на Божий суд порядка 3 млн. человек. Как умершие от ковида будут записаны порядка 300 тысяч человек», - приводит его слова «ЛентаЧел».

Говоря о том, что очень много людей сейчас умирает от коронавируса, политолог отметил, что следовало бы разобраться в том, сколько летальных случаев связаны с неоказанием или ненадлежащим оказанием медпомощи.

«И какого количества смертей удалось бы избежать, если бы российскую медицину не заменили на Росгвардию в обнимку с армией сетевой пропаганды», - добавил Живов.

Он уверен, что следовало бы смотреть на проблему шире и видеть не только низкие темпы вакцинации населения от коронавируса, но и неудачную оптимизацию медицины.

Напомним, что в Кремле недавно признали неэффективной кампанию по продвижению вакцинации населения и планируют ее перезапуск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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