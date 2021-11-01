Юрист: 12 категорий россиян обязаны пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы сохранить рабочее место

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Юрист: 12 категорий россиян обязаны пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы сохранить рабочее место
В России / Новости

Российский правозащитник и адвокат Олег Бабич назвал категории граждан, которые не смогут отказаться от обязательной вакцинации против коронавируса. Эксперт подчеркнул, что указанные категории населения будут обязаны сделать прививку только в случае, если не имеют официального медотвода от процедуры, передает «URA.Ru».

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич указал, что 12 категорий россиян будут обязаны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы сохранить рабочее место. Эксперт пояснил, что в постановлении правительства № 825 был сформирован список из 12 категорий/профессий, в основном из сферы образования и медицины. Сюда же входят работники, осуществляющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, заготовительные, промысловые, геологические, дератизационные и дезинфекционные работы, а также те, кто взаимодействует с живыми культурами возбудителей. Если такие работники будут отказываться от обязательной вакцинации, то работодатель по закону может их уволить. 

«В постановлении правительства строго оговорены 12 категорий, которые будут подлежать увольнению в случае их отказа прививаться от коронавируса. Все остальные работники, не входящие в данные категории, не могут быть уволены и в случае лишения рабочих мест, они могут оспорить действия руководства в суде», - прокомментировал Олег Бабич. 

Адвокат отметил, что часто руководители предприятий предпочитают не идти наперекор распоряжению местных санитарных врачей, и увольняют граждан без основания, в надежде, что никто из них не будет оспаривать данное решение. 

«Им дешевле исполнить решение санитарного врача, не нарваться на гигантские штрафы, хоть такое решение и является не совсем законным», - отметил специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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