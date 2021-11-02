Депутат Буцкая назвала уклонение от вакцинации «методом страуса»

Депутат Государственной Думы России, председатель «Совета матерей России» Татьяна Буцкая считает, что россияне, которые не желают прививаться от коронавируса в надежде на то, что их «авось пронесет», используют «метод страуса».

«С разных сторон звучат разные мнения. Кто-то говорит, что вакцинация это плохо, кто-то говорит, что хорошо. Другие пользуются методом страуса — голову в песок, с надеждой, что пронесет», - сказала парламентарий в беседе с NEWS.ru .

Буцкая считает, что с данным методом мириться не стоит - надо бороться. Но не принуждением, а разъяснениями, которые убедят человека в том, что привиться ему необходимо.

Буцкой понравился сюжет федерального телеканала, где о вакцинации рассказали в формате мультипликационного фильма, объяснили, как и когда формируются антитела, нейтрализующие вирус.

«Когда ты это видишь, то тебе становиться понятнее, что делает прививка и, самое главное, что она не может вызвать болезнь», — сказала Татьяна Буцкая.

Она предположила, что сомневающихся в необходимости вакцинации от коронавируса, возможно, убедит страшная статистика по летальным случаях от COVID-19.

«Ежедневно в стране рождается около пяти тысяч, а умирает около 5,5 тысяч, из них больше тысячи - от коронавируса. Правда страшно?» — вопрошает депутат.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что заболевают коронавирусом после вакцинации от 2 до 5 процентов россиян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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