Вассерман: за российскими антипрививочниками могут стоять крупные зарубежные фармацевтические компании

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Вассерман: за российскими антипрививочниками могут стоять крупные зарубежные фармацевтические компании
В России
Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман

Сенатор Иван Абрамов недавно предложил делать скидку на оплату коммунальных услуг вакцинированным гражданам. Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман оценил данное заявление.

В беседе с изданием «Взгляд» он отметил, что такого рода предложение могло бы возыметь эффект на заре пандемии коронавируса. На текущий момент оно может заинтересовать только граждан, которые доверяют государству и медицине. В то же время в глазах противников вакцинации такие скидки на оплату услуг ЖКХ будут выглядеть исключительно как «обман или подкуп».

У людей, которые являются противниками вакцинации в целом, определенный склад характера. Но те, кто агитирует за отказ от прививок непосредственно от COVID-19, ответственны за ситуацию. Вассерман поделился своим мнением на счет того, кто может стоять за антипрививочниками.

«Накал антипрививочной кампании по коронавирусу - небывало сильный. Я подозреваю, в этой кампании работают деньги так называемой Big Farma, крупных зарубежных фармацевтических компаний», - озвучил свои мысли собеседник издания.

Парламентарий также напомнил россиянам, что в Уголовном кодексе страны имеется статья 236, которой предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Распространение заразных заболеваний попадает под эту статью.

Вчера коллега Вассермана по Госдуме Татьяна Буцкая, которая также является председателем «Совета матерей России», назвала уклонение от вакцинации «методом страуса».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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