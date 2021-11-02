В России федеральные медучреждения начали отказывать в плановой медпомощи пациентам без QR-кода

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В России федеральные медучреждения начали отказывать в плановой медпомощи пациентам без QR-кода
В России

Как стало известно СМИ, в период нерабочих дней в России ограничили в правах людей, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Без них этих людей не допустят в федеральные медучреждения, чтобы медики там оказали плановую помощь. Соответствующие сообщения на сайтах этих медучреждений были размещены сегодня, 2 ноября.

Однако, это не касается экстренных или неотложных случаев: таким больным ПЦР-исследование будет проводиться в экстренном порядке. Также ограничения не касаются и детей.

Система пропуска действует в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова и МНИОИ им. П.А Герцена. При этом администрация руководствуется письмом Минздрава от 27 октября 2021 о режиме работы медучреждений в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

В столице ограничения для невакцинированных и не переболевших распространяются шире: от плановой помощи во время этих нерабочих дней откажут и стоматологические кабинеты. Врачи этого направления до 7 ноября включительно будут вести прием исключительно экстренных и неотложных случаев.

Подобные ограничения уже вводились в период обострения третьей волны коронавирусной пандемии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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