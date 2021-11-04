Ожидается большая облава на противников вакцинации: источник сообщил о проверке по методу Гинцбурга

В 2022 году ожидается большая облава на служащих, являющихся противниками вакцинации от коронавируса. Об этом пишет сайт телеканала «ЦарьГрад» .

Близкий к российскому правительству источник сообщил, что с начала нового года служащих начнут проверять по предложенному Александром Гинцбургом методу с целью выявления противников вакцинации и даже привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее глава центра им. Гамалеи рассказал журналистам, что компоненты антиковидной вакцины «Спутник V» позволяют определить, прививался человек на самом деле или же он просто купил сертификат о вакцинации. Некоторые специалисты после сказанного попросили Гинцбурга рассказать подробнее об особенном маркере. А теперь вот появилась информация о том, что метод, предложенный ученым, ляжет в основу выявления обманщиков.

Источник сообщает, что подделавших документы о вакцинации будут привлекать к уголовной ответственности по статьям 327 и 236 УК РФ, а это грозит лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Правда, имеется также информация, что проверка будет выборочной. В первую очередь она затронет госслужащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также государственных компаний.

Отметим, что официально данная информация не подтверждается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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