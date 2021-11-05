В США тысячи сотрудников разведки могут быть уволены за отказ от вакцинации от COVID-19

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В США тысячи сотрудников разведки могут быть уволены за отказ от вакцинации от COVID-19
В Мире

В США без работы могут оказаться многие сотрудники службы разведки из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает Associated Press, отмечая, что лишиться должностей они могут из-за того, что решением правительства страны вакцинация для них является обязательной.

Эта ситуация, уверены сенаторы и бизнесмены, может спровоцировать серьезные потери в сфере национальной безопасности. Из-за узкоспециализированной  и сложной работы новые кадры набрать будет сложно. И об этом говорят многие.

Национальный комитет Республиканской партии США готовится к тому, чтобы подать иск касательно требований по вакцинации. Меньшее, на что надеются инициаторы иска, добиться увольнения за отказ от вакцинации против коронавируса.

Отметим, в США для получения сертификата о вакцинации необходимо получить оба компонента Pfizer или Moderna или одну дозу однокомпонентного препарата Johnson & Johnson. Но еще на прошлой неделе, если верить официальной статистике, в разведывательных ведомствах США вакцинировались менее 20% сотрудников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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