Красноярский главврач назвал мракобесием отказ от вакцинации

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад»,
В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка
Эффективность любых антиковидных вакцин к октябрю 2021 года снизилась до 48,1 процента в среднем. К таким выводам пришли ученые Института
Единовременную выплату в размере 10 000 рублей могут повторить не только для пенсионеров, но и для некоторых других категорий. В этом убеждены
Джорджо Палу, председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам, в лабораторном происхождении нового коронавируса не сомневается.
Клинический фармаколог и кандидат медицинских наук озвучил причины, из-за которых россиянам нельзя прививаться вакциной «Спутник V», пишет агентство
Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат
Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки
Эксперты Минздрава РФ на площадке ОП РФ в рамках форума «Сообщество» рассказали о том, кому важно обязательно вакцинироваться от коронавируса. В
Не у всех коронавирусная инфекция протекает тяжело, и немало людей переносят ее вообще бессимптомно. Тем не менее, прививка от коронавируса стала
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