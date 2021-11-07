Красноярский главврач назвал мракобесием отказ от вакцинации

Красноярский главврач Евгений Корчагин раскритиковал граждан, которые сознательно отказываются от вакцинации против коронавируса. Эксперт подчеркнул, что такая позиция людей в условиях массовых заражений и смертей от ковида является «мракобесием», поскольку способствует ухудшению эпидемической ситуации в стране. Об этом пишет «Царьград».

Главный врач Красноярской краевой клинической больницы Евгений Корчагин указал, что единственным возможным путем остановить активную циркуляцию вируса COVID-19 в России является тотальная вакцинация населения. При этом тех граждан, которые относятся к антипрививочникам, врач назвал основными очагами распространения инфекции среди населения.

«Никаких доказательств того, что вакцина стала причиной смерти или тяжёлых осложнений, не существует. Но антипрививочники упорно заявляют о каких-то недоказанных случаях смерти от прививки, тем самым усиливая уровень недоверия граждан к компании по вакцинации. Иначе, чем мракобесие, я это назвать не могу», - заявил Евгений Корчагин.

Врач отметил, что только достижение показателя в минимум 90% вакцинированного населения позволит говорить об улучшении эпидемической обстановки — однако пока деятельность антипрививочников будет оставаться безнаказанной, в России не смогут добиться таких результатов еще несколько месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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