Демограф Ракша: в ноябре число жертв коронавируса COVID-19 может составить 140 тысяч россиян

Четвертая волна коронавируса не отступает, пугая огромными цифрами заболевших и умерших. На фоне этого эксперты делают прогнозы пандемии. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Так, по словам независимого демографа Алексея Ракши, до конца ноября по всей России от коронавируса может погибнуть порядка 120-140 тысяч россиян. При этом общая смертность составит более 260 тысяч человек.

«К декабрю же количество погибших от коронавируса с начала пандемии ... достигнет приблизительно миллиона человек», — сделал неожиданный прогноз эксперт.

Кроме того, коронавирусная пандемия отрицательно скажется и на продолжительности жизни соотечественников, отбросив ее лет на десять. По мнению Ракши до 68,5-69,5 лет. К тому же сейчас нет таких данных, чтобы судить, насколько ковид временный фактор.

В правительственных кругах РФ не разделяют точку зрения демографа. Там уверены, продолжительность жизни граждан будет на уровне 72 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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