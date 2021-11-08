Вирусолог Нетесов объяснил подъем заболеваемости коронавирусом 4–6 ноября в регионах

Image 16+
Вирусолог Нетесов объяснил подъем заболеваемости коронавирусом 4–6 ноября в регионах
В России

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с газетой «Известия» объяснил, с чем может быть связан в регионах России подъем заболеваемости коронавирусом 4-6 ноября - то есть, во второй половине периода нерабочих дней.

Специалист напомнил, что инкубационный период нового вируса сейчас исчисляется 5-7 днями. И в подъеме заболеваемости виноваты сами россияне, которые не восприняли период нерабочих дней как время ограничений.

«Суточное число заболевших в Татарстане выросло на 30%, в Самарской области – на 21%, в Саратовской – на 17%, в Челябинской – на 14%, в Крыму – на 12%. Подъем заболеваемости с 4 по 6 ноября - это не что иное, как следствие поведения россиян в минувшие выходные», – объяснил Нетесов.

Вначале длинных выходных, 30 и 31 октября, граждане страны активно контактировали друг с другом, не желая оставаться дома. Как следствие, по окончанию инкубационного периода кривая заболеваемости еще больше поползла вверх.

Напомним, вчера период нерабочих дней в России завершился, но пять регионов страны решили их продлить, надеясь на то, что ограничение контактов принесет свои плоды и сумеет затормозить распространение ковид-инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Вирусолог Нетесов объяснил подъем заболеваемости коронавирусом 4–6 ноября в регионах

Сегодня, 10:28

Демограф Ракша: в ноябре число жертв коронавируса COVID-19 может составить 140 тысяч россиян

Сегодня, 00:48

Красноярский главврач назвал мракобесием отказ от вакцинации

Вчера, 14:38

В России состоится технический показ фильма-исповеди Пригожина «16-й»

Вчера, 13:28

Ожидается большая облава на противников вакцинации: источник сообщил о проверке по методу Гинцбурга

4-11-2021, 12:18

Россиянка просит Минздрав ответить, почему ее супруг скончался после прививки «ЭпиВакКороной»

4-11-2021, 09:08

В России федеральные медучреждения начали отказывать в плановой медпомощи пациентам без QR-кода

2-11-2021, 20:33

Омутных и Шафалинов: Власть провалила борьбу с COVID-19

2-11-2021, 14:13

Вассерман: за российскими антипрививочниками могут стоять крупные зарубежные фармацевтические компании

2-11-2021, 10:58

Депутат Буцкая назвала уклонение от вакцинации «методом страуса»

2-11-2021, 09:28

Юрист: 12 категорий россиян обязаны пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы сохранить рабочее место

1-11-2021, 10:53

Политолог Живов: российская статистика по ковид-летальности не вызывает даже тени доверия

31-10-2021, 18:18

Профессор Еделев заявил о засекреченных данных третьей фазы испытаний COVID-вакцины

31-10-2021, 17:08

Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса

30-10-2021, 23:08

Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19

29-10-2021, 09:58

Глава НИИ им. Склифосовского рассказал, кто умирает в ковид-реанимациях

27-10-2021, 12:03

Сахалинским школьникам сделали прививку от гриппа, несмотря на письменный отказ родителей

26-10-2021, 15:18

Жириновский сообщил, что за полтора года сделал шесть прививок от коронавируса COVID-19

26-10-2021, 13:18

Профессор Воробьев: ковид-ограничения - это большой бизнес, для которого люди - пыль

25-10-2021, 11:38

Жителям России с медотводом от вакцинации против коронавируса порекомендовали уехать за город

23-10-2021, 12:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 18:28

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса

Защитник вакцинации Еделев заявил, что сомневается в эффективности вакцин
  • 5-11-2021, 12:13

Защитник вакцинации Еделев заявил, что сомневается в эффективности вакцин

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад»,

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность
  • Вчера, 12:13

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19
  • Вчера, 15:13

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

Российский эксперт-иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц назвала основные ошибки, которые допускаются при лечении коронавируса в России. Специалист

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида
  • Вчера, 10:28

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации
  • Вчера, 17:33

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению

Новости партнеров
Новости партнеров
Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса
  • Вчера, 00:58

Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

Эксперты говорят о том, что по всему миру проводится очень мало вскрытий людей, которые скончались от COVID-19. Немало специалистов уверены, что

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое
  • 5-11-2021, 14:38

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое

Эффективность любых антиковидных вакцин к октябрю 2021 года снизилась до 48,1 процента в среднем. К таким выводам пришли ученые Института

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных
  • 6-11-2021, 00:13

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных

Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно
  • 6-11-2021, 18:13

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно

Не у всех коронавирусная инфекция протекает тяжело, и немало людей переносят ее вообще бессимптомно. Тем не менее, прививка от коронавируса стала