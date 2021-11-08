Вирусолог Нетесов объяснил подъем заболеваемости коронавирусом 4–6 ноября в регионах

Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад»,
Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат
Российский эксперт-иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц назвала основные ошибки, которые допускаются при лечении коронавируса в России. Специалист
В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка
Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению
Эксперты говорят о том, что по всему миру проводится очень мало вскрытий людей, которые скончались от COVID-19. Немало специалистов уверены, что
Эффективность любых антиковидных вакцин к октябрю 2021 года снизилась до 48,1 процента в среднем. К таким выводам пришли ученые Института
Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки
Не у всех коронавирусная инфекция протекает тяжело, и немало людей переносят ее вообще бессимптомно. Тем не менее, прививка от коронавируса стала
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle