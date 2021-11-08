Вирусолог Нетесов объяснил подъем заболеваемости коронавирусом 4–6 ноября в регионах

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в беседе с газетой «Известия» объяснил, с чем может быть связан в регионах России подъем заболеваемости коронавирусом 4-6 ноября - то есть, во второй половине периода нерабочих дней.

Специалист напомнил, что инкубационный период нового вируса сейчас исчисляется 5-7 днями. И в подъеме заболеваемости виноваты сами россияне, которые не восприняли период нерабочих дней как время ограничений.

«Суточное число заболевших в Татарстане выросло на 30%, в Самарской области – на 21%, в Саратовской – на 17%, в Челябинской – на 14%, в Крыму – на 12%. Подъем заболеваемости с 4 по 6 ноября - это не что иное, как следствие поведения россиян в минувшие выходные», – объяснил Нетесов.

Вначале длинных выходных, 30 и 31 октября, граждане страны активно контактировали друг с другом, не желая оставаться дома. Как следствие, по окончанию инкубационного периода кривая заболеваемости еще больше поползла вверх.

Напомним, вчера период нерабочих дней в России завершился, но пять регионов страны решили их продлить, надеясь на то, что ограничение контактов принесет свои плоды и сумеет затормозить распространение ковид-инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей