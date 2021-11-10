Гражданам в РФ объяснили популярность вакцины «КовиВак» среди чиновников

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Гражданам в РФ объяснили популярность вакцины «КовиВак» среди чиновников
В России

Самой популярной и самой востребованной российской вакциной от коронавируса в кругу отечественных чиновников стал препарат «КовиВак» центра им. Чумакова. Он во многих поликлиниках и пунктах вакцинации в дефиците, но там, где есть, его приберегают для вакцинации госслужащих, сообщает агентство Ura.ru, ссылаясь на собственный источник в правительстве.

«С начала 2021 года, когда появились первые партии вакцин и началась массовая вакцинация, я ждал, когда привезут именно чумаковскую вакцину. Ее в Свердловскую область привезли в ограниченном количестве, распределили по больницам и кое-где слили «в народ», что пошло против планов чиновников», – поведал на условиях анонимности источник в медицинских кругах.

Евгений Тимаков, российский врач-инфекционист и вакцинолог, не сомневается в том, что повышенный спрос именно на «КовиВак» объясняется тем, что она произведена по старой и испытанной технологии. К тому же, принято считать, что переносится она легче, но у нее есть и минус, отмечает медик. Такая технология (а вакцина цельновирионная) не позволяет разработчику выпускать препарат в количестве, который бы удовлетворил спрос.

С тем, что «КовиВак» переносится легче, соглашается и вирусолог Александр Чепурнов. Вакцина содержит «убитый», не способный к репликации, вирус, и является «высокоочищенным препаратом». Поэтому, уверен он, за ней и гоняются так, как не гоняются за другими.

Сейчас очевидно, что желающих прививаться именно этим препаратом больше, чем есть в наличии вакцина, но расширить производство не получится. Необходимо выполнить ряд условий, иметь технологическую базу и разрешение на работу с вирусом второй группы биологической опасности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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