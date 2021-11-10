Профессор РАН Сергей Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации

Российский экономист, профессор РАН и политик Сергей Глазьев назвал настоящую подоплеку программы массовой вакцинации в России. По мнению эксперта, центром данной инициативы является денежный вопрос, поскольку пандемия дала возможность заработать как чиновникам, так и представителям системы здравоохранения. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Экс-советник президента РФ, доктор экономических наук Сергей Глазьев сравнил ситуацию с пандемией в России с чумным карантином. Эксперт привел цитату из книги «Севастопольская правда», где был описан введенный «чумной карантин» при отсутствии циркуляции вируса чумы.

«Тогда введение ненужного карантина дало возможность нажиться и врачам, и чиновникам, что мы можем наблюдать и сейчас, во время пандемии коронавируса. Внедрение кампании по массовой вакцинации буквально озолотило фармацевтические предприятия», - прокомментировал Сергей Глазьев.

Профессор отметил, что исторический опыт неоднократно предъявляет доказательства того, что любая вирусная эпидемия становится «золотым дождем» для представителей системы здравоохранения.

«Ученые предпочитают молчать о том, что эффективность многократной вакцинации падает, потому что хотят, чтобы золотой дождь бюджетных денег падал как можно дольше. Я считаю, что необходимо как можно скорее провести в РАН сессию, которая бы определила обоснованные меры борьбы с ковидом, и обеспечила бы эффективную биологическую безопасность в стране», - заключил экономист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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