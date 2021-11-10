Профессор РАН Сергей Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что
Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса
Статистика по летальным исходам среди привитых вынудила британское издание Theexpose.uk написать о ковидной катастрофе. Журналисты сделали достоянием
В России был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: за день скончались 1211 человек. А прирост заболевших за сутки уже перевалил за
Российский экономист, профессор РАН и политик Сергей Глазьев назвал настоящую подоплеку программы массовой вакцинации в России. По мнению эксперта,
Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению
В американском городе Провинстауне произошла вспышка коронавируса. Она показала, что 74% заразившихся ранее были вакцинированы. Теперь врачи спорят о
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил
Эпидемиолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин заявляет о невозможности победить коронавирус. Хочет того человечество или нет,
Многие пожилые привитые люди умирают от коронавируса потому, что уже через пять-шесть месяцев эффективность вакцины снижается. Поэтому для них крайне
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