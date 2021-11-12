В центре им. Гамалеи рассказали, как бороться с врачами-антипрививочниками в России

Антипрививочное движение развито во многих странах мира, но в России - особенно, потому что среди противников вакцинации есть немало врачей. Они разубеждают пациентов прививаться, а некоторые даже решаются на подделку сертификатов. О том, как вести с ними борьбу, рассказали специалисты центра им. Гамалеи, разработчика первой отечественной антиковидной вакцины.

Вирусолог Анатолий Альтштейн уверен, что врачи-антипрививочники в нашей стране появились из-за недостатка медицинского образования. Поэтому это момент, на который стоит обратить внимание, и улучшить подготовку.

«А причину, когда они выражают свое недовольство словами, то это еще ладно, но если они подбивают людей не вакцинироваться, то, мне кажется, что врачей нужно за это наказывать», - приводит его слова «Газета.Ру» .

Что касается медиков, которые торгуют поддельными сертификатами, Альтштейн категоричен - это, по его словам, настоящая уголовщина, поэтому наказывать таковых следует жестко и публично.

Солидарен с ним и замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, инфекционист Вадим Покровский.

«Некоторые медики-антипрививочники могут быть людьми убежденными, со своими принципами, но если у них коммерческий интерес, то их нужно наказывать», - отметил он.

Идейных антипрививочников, считает он, необходимо переубеждать.

Важно донести до них, что с помощью вакцин получится замедлить пандемию и она станет сезонной.

Специалисты также склоняются к тому, что победить коронавирус одной вакцинацией будет сложно. По их мнению, следует ужесточить масочный режим. При этом носить маски в обязательном порядке должны и привитые граждане.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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