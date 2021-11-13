«Мой знакомый привился, но все равно заболел»: научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации

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«Мой знакомый привился, но все равно заболел»: научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
В России
Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин

Cтарший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин на страницах «Российской газеты» ответил на самые распространенные аргументы антипрививочников.

Многие считают, что коронавируса просто не существует. Главный аргумент: вирус никто не выделил.

«Коронавирус SARS-CoV-2 имеет уникальный набор генов, который прочитан, опубликован и лежит в свободном доступе. Перепутать его гены с генами какого-нибудь другого вируса невозможно. В лабораториях по всему миру ученые анализируют генетические последовательности вирусов инфицированных пациентов. В международной базе данных GISAID находится уже 4 887 310 прочитанных геномов коронавируса SARS-CoV-2», - отвечает им Панчин, подчеркивая, что эти данные не позволяют сомневаться в существовании вируса.

Людям, которые считают, что масштабы пандемии преувеличены, ученый напоминает, что по данным worldometers COVID-19 унес уже жизни более чем 5 миллионов людей. Неужели столько смертей позволяет кому-то еще утверждать о преувеличении масштабов пандемии?!

Многие медики не советуют прививаться. Для многих россиян это - «железный аргумент», так как они предполагают, что врачи знают о вакцине то, чего не знают другие граждане. Но, отмечает Панчин, все гораздо проще. Наличие антипрививочников среди медиков он объясняет качеством медицинского образования в нашей стране.

«Доктор, придерживающийся принципов доказательной медицины, никогда не выступает против вакцин, прошедших клинические исследования», - заверил ученый.

Критически оценивает утверждения Панчин и о том, что привитые заразны. Он пояснил, что вакцина не вызывает заболевание. В то же время не стоит забывать о том, что она не гарантирует человеку, что он не заболеет. Прививка только снижает шансы на тяжелое течение заболевания и сводит к минимуму риски летального исхода вследствие заражения.

«Мой знакомый привился, и все равно заболел», - часто говорят антипрививочники. 

А такое возможно, особенно если знакомый вакцинировался совсем недавно или, наоборот, больше года назад и антител у него почти не осталось.

«Важно знать, что вероятность заразиться и тяжесть заболевания зависят от количества вируса, которое получит человек, контактируя с больным. И все же привитые могут быть заразными, поэтому им тоже следует соблюдать меры безопасности, в частности носить маски в местах скопления людей», - пояснил ученый.

Он также призвал не надеяться на хороший иммунитет, который защитит от заболевания. Коронавирус не щадит никого, умирают даже молодые люди с отменным здоровьем. Поэтому прививка - единственный эффективный инструмент защиты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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