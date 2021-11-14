Врачи рассказали, почему в России столько медиков-антиваксеров

Кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась. Многие граждане не спешат прививаться даже под угрозой заболеть и умереть (а в стране, согласно официальной статистике, за сутки ковид сейчас уносит жизни более тысячи человек). Не страшит людей отстранение от работы и отсутствие QR-кода. Особенно, если во вреде прививок их убеждают сами врачи. Почему так происходит?

«Антиваксеров среди врачей столько же, сколько и среди обычных людей. И найти профессоров, докторов и кандидатов, которые расскажут, что прививаться не надо, очень легко, - говорит врач общей практики Борис Шеляпин в беседе с «Доктор Питер» . - А на выходе мы получаем псевдонаучную информацию и очередное видео в мессенджерах: «Вот видите — это же врачи говорят!» Уникальность нынешней ситуации в том, что информационное поле наполнено полярными точками зрения и ты можешь выбрать любую в качестве аргумента для своей — даже абсурдной — точки зрения».

Ранее был тоталитарный режим, ограничение доступа к информации. Сейчас такого нет, и антиваксерство процветает.

Доктор также считает, что россияне уже «устали пугаться». Официальная статистика по заболевшим и умершим в стране реально страшная, но и ей уже не вполне доверяют. Теории заговора процветают, но реальность такова, что заболеваемость на самом деле высока.

Сейчас в стране больницы переполнены. Люди болеют, тяжело болеют и самое страшное - умирают.

Вакцинация, что бы не говорили, работает. Шеляпин говорит, что ему не приходилось лечить пациентов, которые бы после вакцинации переносили ковид в тяжелой форме.

Анестезиолог-реаниматолог Елена Адкина убеждена, что противников вакцинации среди медиков так много потому, что они не разбираются в вопросе. Среднестатистические работники о прививках имеют такое же представление, как и люди без медицинского образования.

«В вакцинации разбираются те немногие врачи, кто по роду деятельности ею занимается, и отдельные люди (не обязательно врачи), которым просто интересна эта тема», — считает Адкина.

Для того чтобы число антипрививочников среди врачей уменьшилось, их надо просвещать, а не грозиться привлечь к уголовной ответственности, считают собеседники издания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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