Эксперты спрогнозировали будущее пандемии коронавируса на многие годы вперед

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Эксперты спрогнозировали будущее пандемии коронавируса на многие годы вперед
В Мире

Правительственные эксперты из Великобритании считают, что человечеству с новым коронавирусом как с «эндемическим» заболеванием придется жить в течение долгих лет. Об этом, ссылаясь на документы Национальной службы здравоохранения, пишет таблоид Daily Mail.

COVID-19, по мнению специалистов, впредь будет оставаться очень распространенным вирусом, которому, как и другим респираторным вирусным заболеваниям, будут свойственны сезонные всплески.

Благодаря бустерной вакцине COVID-19, как считают специалисты, коронавирус и войдет в состояние, которое они окрестили «устойчивым».

В документах также идет речь о том, что до момента, когда будет объявлено об окончании ковид-пандемии, остается не менее года. Эксперты указывают, что велика вероятность непредвиденного события, которое может оказать влияние на ход эпидемии. При этом они подразумевают что-то негативное - например, появление нового штамма коронавируса или же проблемы с поставками вакцин.

Цель ВОЗ по вакцинации 70% населения земного шара специалисты оценивают критически, называя ее «маловероятной».

Их сведения позволяют говорить о том, что не менее 80 стран, из них половина африканских, не привьют и 40 процентов населения к концу сего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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