Могут ли в России ввести обязательную вакцинацию

Вакцинация от коронавируса продолжает оставаться самой обсуждаемой темой. Разговоров стало еще больше на фоне появления информации о том, что власти собираются сделать ее обязательной. Для всех.

Минздрав страны по-прежнему считает вакцинацию делом добровольным, хотя из-за введения QR-кодов россиянам волей-неволей приходится идти в пункты вакцинации или же нарушать закон и покупать сертификаты.

Санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин заявил о том, что то, по сути, обязательная вакцинация в России уже началась, просто власти пока не успели охватить прививками все категории граждан.

А член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков недавно заявил о том, что сделать вакцинацию обязательной в РФ следовало уже давно. Граждане, мол, повозмущаются, а потом и спасибо говорить будут.

«Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», - сказал ученый в эфире «Вести России».

Некоторые юристы пока не вполне уверены, что введение всеобщей вакцинации будет законным.

«С точки зрения буквы закона, что есть вакцинация? Несомненно, это медицинское вмешательство. Значит, согласно основам законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации для него необходимо согласие человека», - приводит слова юриста Евгении Примечаевой издание «Лив24».

Но существует закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и если в соответствии с ним ковид будет признан инфекционной болезнью с высокой степенью заразности и осложнениями, государство должно реализовать права граждан страны на санитарно-эпидемиологическое благополучие.

То есть по закону власти имеют право требовать обязательную вакцинацию населения, хотя пока что они лишь усложняют гражданам жизнь, вынуждая самим принимать решение прививаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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