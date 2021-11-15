Могут ли в России ввести обязательную вакцинацию

Шведские микробиологи утверждают, что в попытке выяснить причины тяжелого течения COVID-19 выявили негативное последствие введения антиковидных
Доктор медицинских наук Денис Иванов высказал сомнение относительно статистических данных по госпитализированным привитым пациентам. По его мнению,
В Нидерландах, где порядка 85 процентов взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса, новый всплеск заражений. За сутки в стране
Антипрививочное движение развито во многих странах мира, но в России - особенно, потому что среди противников вакцинации есть немало врачей. Они
Вакцин от коронавируса со 100-процентной эффективностью в мире не существует, поэтому в редких случаях привитые могут не только заражаться и болеть
Кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась. Многие граждане не спешат прививаться даже под угрозой заболеть и умереть (а в стране,
В Петербурге от коронавируса умер 13-й полностью привитый человек. Это 59-летний водитель погрузчика на судостроительном заводе Анатолий Хрычев,
Люди часто путают побочные эффекты после вакцинации и ее отдаленные последствия. С разъяснениями выступили немецкие иммунологи. «Побочные эффекты -
На польско-белорусской границе, которую штурмуют тысячи беженцев с Ближнего Востока, сохраняется прежняя напряженность. В Берлине и Варшаве выступили
Эксперты указали причины, по которым медики могут диагностировать диагноз COVID-19 даже при наличии отрицательного ПЦР-теста. Указывается, что в
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