Политолог Перла назвал «золотое дно» вакцинации: два раза в год по два укола каждому

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Политолог Перла назвал «золотое дно» вакцинации: два раза в год по два укола каждому
В России

Два раза в год по два укола каждому - это «золотое дно» вакцинации для производителей вакцинных препаратов. Об этом политолог, обозреватель Царьграда Андрей Перла написал в в своем Telegram-канале.

По его мнению, нажива производителей на вакцинах не может лежать в основе политики всех государств мира. Но происходящие события показывают, что это далеко не так. С одной стороны, власти не только России, но и многих других стран, напугали людей новым вирусом. Многие предприниматели понесли убытки из-за вводимых ограничений, система здравоохранения перегружена. С другой стороны, людей пытаются убедить в том, что победа над коронавирусом возможна - путем повсеместной вакцинации.

Но из этой затеи ничего не вышло. Добровольно вводить себе вакцину желающих оказалось не так много, как предполагалось. И тогда в ход пошел такой инструмент, как принуждение.

«Но расчет оказывается ложным, потому что люди продолжают сопротивляться и озлобляться. Это бесконечный тупик. Выхода не просматривается», - заключил политолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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