Forbes: Купившие сертификаты о вакцинации прививаются в частных клиниках

Журнал Forbes сообщает, что десятки москвичей, ранее купившие поддельные сертификаты, все же решили вакцинироваться против коронавируса. Эти граждане не могут получит прививку в госучреждениях из-за того, что им придется объяснять, где они взяли документ. Если гражданин числится как вакцинированный, то прививку он может получить не раньше, чем через полгода. Поэтому такие граждане стали прививаться в частных клиниках. Данные о вакцинации в частных медучреждениях не вносят в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Москвы. При этом пациент платит только за прием врача, а препарат ему достается бесплатно.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил ввести амнистию для «антиваксеров», чтобы граждане, купившие сертификат, могли посетить для получения прививки государственные поликлиники.

К слову, желание противников вакцинации поставить прививку может быть связано с недавней утечкой, из-за которой в Сеть попали данные более полумиллиона человек, которые приобрели поддельные сертификаты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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