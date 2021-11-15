Академик Глазьев обнародовал требования авторитетных ученых о вакцинации

B Петербурге ученые, врачи и правозащитники приняли участие в конференции, в ходе которой обсудили ход пандемии коронавируса в стране и оценили меры, которые принимает власть. Тезисы из мероприятия, которое ЦарьГрад окрестил «бунтом профессоров», представил академик Российской академии наук, известный в стране экономист Сергей Глазьев.

В своем Телеграм-канале, который называется «Глазьев для думающих людей», он подчеркнул, что речь идет о мнении профессионалов, чей авторитет бесспорен. С некоторыми он знаком лично - например, с профессором Александром Редько.

«В отличие от чиновников и бизнесменов, ориентирующихся на свои частные интересы, эти люди честно служат интересам общества», - указал Глазьев.

Бунт профессоров в двух словах сводится к следующему: ученые и медики против нарушения прав и свобод граждан, которые сейчас наблюдаются повсеместно. Кроме того, профессора убеждены, что власть еще не использовала все средства для борьбы с коронавирусной инфекцией, но уже замахивается на принудительную вакцинацию.

Отдельно участники конференции потребовали отказаться от идеи вакцинации. Они уверены, что пока вакцины не пройдут все необходимые исследования, о прививках детей не должно быть и речи.

Ученые выступили против появления нормативно-правовых актов, ограничивающих права людей и «подменяющих (прежде) действующие научные и правовые подходы».

Полный тест заявления ученых доступен на Телеграм-канале «Глазьев для думающих людей» .

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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