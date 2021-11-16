Как жителю России получить европейский сертификат о вакцинации от COVID-19: самый доступный способ

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Как жителю России получить европейский сертификат о вакцинации от COVID-19: самый доступный способ
В России

Самый доступный и самый быстрый способ получить европейский сертификат о вакцинации (EU Digital COVID Certificate или EUDCC) от коронавируса для россиян - привиться однокомпонентной вакциной американской компании Johnson & Johnson. К такому выводу пришли журналисты телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список СМИ, являющихся иноагентами или выполняющих функции иностранного агента, - ред.).

С открытием границ появилась возможность возобновить путешествия и туристические поездки за границу. Правда, россиянам отправиться за рубеж сейчас не так просто, как европейцам. 

«Спутник V» уже почти год не может получить одобрения от западных регуляторов. Сама вакцина позволяет отправиться в путешествия в незначительное количество стран. Прививку «Спутником» признают и готовы принять вакцинированных туристов, не выдвигая никаких условий и не выставляя ограничений, Венгрия, Турция, Кипр, Молдова, Хорватия, Черногория, Грузия, Азербайджан, Венесуэла, Армения, Киргизия, Египет, Монголия, Румыния.

В остальные страны Европейского Союза попасть можно только при наличии курса вакцинации такими одобренными препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen (компании Johnson & Johnson). В США, кроме этих вакцин, признают также Covishield, Sinopharm и CoronaVac (компании Sinovac). 

Из всех перечисленных выше препаратов только Janssen от Johnson & Johnson является однокомпонентной, а, значит, позволяет в короткие сроки получить европейский сертификат вакцинации.

К слову, в России, чтобы как можно быстрее получить заветный код, который позволяет посещать различные мероприятия и заведения, также наблюдался ажиотаж вокруг однодозовой «Спутник Лайт», но затем «лазейку» эту прикрыли и препарат стал использоваться только для ревакцинации.

Эффективность вакцины Johnson & Johnson (как и «Спутник», она является векторной) от тяжелого течения болезни через 28 дней после прививки составляет 93,1%. Для дельта-штамма эффективность обозначена на уровне 85%. Такие данные приводятся на официальном сайте ВОЗ.

Привиться препаратом можно в странах, где практикуется вакцинный туризм. Например, в Хорватии. Поставить прививку можно и в Германии. Но стоит помнить о возможных рисках, если человек ранее уже был вакцинирован отечественным препаратом, ибо к текущему моменту никаких исследований о сочетаемости Janssen со «Спутником» не проводилось. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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