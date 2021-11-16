Профессор Редько удалил из своей группы «ВК» все антипрививочные посты

Профессор Александр Редько, который последовательно выступает против вакцинации от коронавируса и сомневается в эффективности вакцин, основательно почистил свою группу в социальной сети ВКонтакте.

Вчера, 15 ноября, из паблика были удалены все так называемые «антипрививочные» публикации. Также появились сведения о том, что у доктора медицинских наук возникли проблемы с правоохранительными органами.

Сам профессор их косвенно подтвердил, не вдаваясь особо в подробности. В своей ВК-группе он разместил пост, в котором поблагодарил россиян за переживания и беспокойство.

«Уважаемые друзья! Ситуация пока не критичная и вполне управляемая. Думаю, что до серьезных неприятностей не дойдёт», — написал он.

Ранее администрация социальной сети ВКонтакте поставила на «входной двери» паблика «Доктор Редько» маркировку о том, что данное «сообщество может содержать недостоверную информацию». Она показывалась каждому человеку, который заходил в группу профессора.

Вскоре после того, как посты о неэффективности или вреде вакцин были удалены, исчезло и данное сообщение, пишет «Город Во».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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