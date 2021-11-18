Академик Глазьев: вакцинацию навязывают, так как производство препаратов – очень доходное дело

Академик РАН, известный российский экономист Сергей Глазьев снова поднял тему принуждения к вакцинации.

По мере охвата населения прививками заболеваемость не спадает, коронавирус продолжает распространяться такими же темпами, как ранее, или еще активнее. Казалось бы, очевидно, что вакцинация не оказывает существенного влияния на пандемию. Но все же многие страны пытаются не просто навязать прививки, а буквально принуждают людей поставить их. Причина проста - финансовая выгода. По мнению Глазьева, производство вакцинных препаратов - довольно прибыльное занятие, пишет «ЛентаЧел».

«Колоссальные экономические потери и ущерб здоровью населения вследствие мер социальной изоляции являются неоправданными. Попытки их продолжения или повторного введения в свете очевидного отсутствия статистически значимого влияния на прекращение пандемии следует квалифицировать как некомпетентность принимающих решения лиц, халатность, злоупотребление служебным положением или вредительство», - написал Сергей Глазьев в своем Телеграм-канале.

Экономист убежден, что необдуманные действия властей, суть которых заключается в том, чтобы максимально усложнить жизнь человеку и вынудить его принять решение поставить вакцину, приведут к росту социального неравенства в условиях нелепых запретов.

Издание привело закупочную стоимость российских вакцин. Самым дорогим препаратом является «Спутник V» - около $12 за дозу. Комплект (курс из двух доз), соответственно, вдвое дороже.

«ЭпиВакКорона», которую даже многие отечественные ученые считают абсолютно бесполезным препаратом, не намного дешевле - $11,5 за дозу.

Инактивированная вакцина «КовиВак», за которой все гоняются, стоит 433 рубля за дозу, а «Спутник Лайт» - 342 рубля.

Аналитики центра «Альпари» подсчитали возможную выручку от продажи вакцин. По их данным, в нынешнем году на «Спутнике» Россия может заработать $10-15 миллиардов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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