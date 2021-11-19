Британские ученые выявили у медработников особый иммунитет к COVID-19

Британские исследователи заявляют, что у медицинского персонала больниц формируется особый иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает немецкое радио Mitteldeutscher Rundfunk со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

Группой ученых был изучен иммунитет 58 сотрудников одной из клиник Королевства. Медработников обследовали на наличие скрытых инфекций и проверили уровень антител к коронавирусу. Стоит отметить, что среди этих участников исследования ни один в течение последних месяцев не показал положительный ПЦР-тест на ковид, хотя их коллеги, с которыми они тесно общались, заражались.

У 20 из этих людей исследователями были обнаружены повышенные уровни концентрации Т-клеток, у 19 из них - дополнительный иммунный белок, названный IFI 27. Он, как полагают авторы исследования, и указывает на то, что контакт с Sars-CoV-2 все же имел место, но болезнь не развивалась - иммунитет был на страже и сумел расправиться с патогеном еще до того, как он успел закрепиться.

Причиной эффективной защиты от ковида назван определенный тип Т-клеток памяти - он был выявлен во всех отобранных образцах. Именно они помешали процессу репликации. Примечательно, что ученые нашли эти Т-клетки в большем количестве в организмах людей, у которых признаки коронавируса отсутствовали, чем у граждан с подтвержденным Covid-19.

По одной из версий ученых, данные иммунные клетки появились при заражении одним из коронавирусов, который вызывает обычную простуду. В отличие от шиповидного белка, репликационный комплекс многих коронавирусов одинаковый.

Ведущие радио обратили внимание на то, что исследование не отвечает на многие вопросы. Например, неизвестно, о какой простуде, которая вызывает образование таких Т-клеток, идет речь. Ведь простуду каждый человек перенес в жизни, и не раз, но такие Т-клетки есть не у всех. Кроме того, настоящих доказательств того, что участники исследования на самом деле контактировали с новым коронавирусом, нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей