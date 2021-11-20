Профессор Шугушев рассказал, почему в России умирают вылечившиеся от коронавируса COVID-19 пациенты

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Профессор Шугушев рассказал, почему в России умирают вылечившиеся от коронавируса COVID-19 пациенты
В России

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице "РЖД-Медицина" им. Семашко Заур Шугушев ответил на вопрос, почему в России умирают сейчас даже граждане, которые вылечились от коронавируса.

По его словам, речь идет о так называемом феномене отсроченной смертности. Он угрожает пациентам, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой или хронические болезни в стадии декомпенсации.

Профессор уточнил, что риск отсроченной смертности сохраняется для граждан с гипертонией, тромбозом, атеросклерозом или перенесшим инфаркт. Летальный исход может наступить через три-четыре недели после выздоровления от КВИ.

«Специальных критериев и специальных диагностических возможностей и аппаратов, которые скажут, что через определенное количество недель человек может скончаться, на текущий момент нет. Однако мы можем четко предположить, что если после заболевания у человека ухудшились показатели сердечно-сосудистой системы, к примеру, повысилось или снизилось артериальное давление, стала меньше функциональная способность миокарда, появились периферические отеки, которых ранее не наблюдалось, — в будущем, через какое-то непродолжительное время, возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы», — пояснил профессор Шугушев в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Специалист призвал к особой осторожности людей с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации. Речь прежде всего о тех гражданах, которые чувствуют себя хорошо и противятся лечению, не желая ориентироваться на показатели. А последние не так оптимистичны, как самочувствие.

«Именно пациенты, которые прежде всего отмечают самочувствие, а не абсолютные показатели, приводящие к декомпенсации каких-либо хронических заболеваний, в первую очередь и подвержены данному феномену, — подытожил Шугушев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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