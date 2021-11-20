У граждан начали фиксировать паралич и синдром Гийена после COVID-вакцинации

В мире и в России начали фиксировать редкий синдром Гийена-Барре, который может развиваться у людей после перенесенного коронавируса или вакцинации. Несколько дней назад именно он стал причиной смерти 83-летней пациентки из Ярославля. Ее дочь убеждена, что данное заболевание, которое начинается с «мурашек», развилось именно после прививки, передает «ЦарьГрад» .

Синдром Гийена-Барре — заболевание, при котором иммунная система человека начинает атаковать его нервные клетки. Оно проявляется мышечной слабостью, а в редких случаях провоцирует паралич. Первые проявления синдрома Гийена-Барре - «мурашки» и онемение в нижних конечностях. Позже такие же неприятные ощущения отмечаются в руках. Через время добавляются боли в конечностях. Они могут напоминать мышечные. Больной чувствует себя совершенно обессиленным. Движения ему даются с трудом. Могут развиться парезы и паралич, в том числе дыхательной мускулатуры.

Связь между синдромом и коронавирусной инфекцией учеными из Бирмингемского университета была подтверждена еще в июне нынешнего года. Издание «Деловой Петербург» сообщает о том, что в Северной столице России оно развилось не менее чем у 20 перенесших коронавирус пациентов. А врачи Мариинской больницы рассказали корреспондентам «Доктор Питер» о пациентке, у которой развился синдром Гийена-Барре через три недели после пройденной вакцинации.

Врач-иммунолог Николай Крючков подтвердил, что после прививки риск развития заболевания действительно есть, но он небольшой, в случае с болезнью он намного выше.

«Развитие синдрома после вакцинации возможно в том числе и после аденовирусных векторных вакцин. Об этом говорится, к примеру, в последнем аргентинском отчете — там специалистами были зафиксированы такие поствакцинальные осложнения, правда, в небольшом количестве. В РФ, насколько я знаю, не зарегистрировано ничего подобного — как будто поствакцинальных осложнений нет», — цитирует телеканал слова Крючкова.

Синдром Гийена-Барре вполне обратим при правильном и, главное, своевременном лечении. Поэтому в случае проявления указанной выше симптоматики следует сразу же обращаться к врачу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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