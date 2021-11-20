Успехи Швеции в борьбе с коронавирусом сочли сомнительными

Власти Швеции с самого начала пандемии отказались от традиционных методов борьбы с коронавирусной инфекцией и от введения тотального локдауна. Когда весь мир жил в условиях строжайших запретов и ограничений, буквально закрывшись, в этой скандинавской стране жизнь кипела, как и во времена до эпидемии.

Правда, периодически некоторые меры в Швеции все же вводились. Однако власти никогда не требовали от граждан в обязательном порядке носить маски. Не вводятся и ограничения для непривитых. Ставка сделана на сознательность и ответственность граждан. Но сыграла ли она?

Сейчас в стране уровень заражения коронавирусом - самый низкий в Западной Европе. Но зарубежные эксперты успехи Швеции в ковид-борьбе все равно продолжают оценивать критически и считают сомнительными.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, уровень заболеваемости в Швеции стал самым низким в Европе после того, как населению разрешили не проходить тестирование после полной вакцинации. Даже при появлении характерных для коронавируса симптомов.

С 1 декабря в Швеции все же решено ввести определенные ограничения - на общественных мероприятиях, численность которых свыше 100 человек, необходимо предоставить документ о прохождении двойной вакцинации. И это правильно, полагают на Западе. Эксперты не сомневаются в том, что ковид-статистика органов здравоохранения Швеции является сильно заниженной. В Стокгольме могут не иметь истинного представления о масштабах эпидемии коронавируса в стране, поскольку отказ от тестирования граждан с двойной прививкой даже при симптомах коронавирусной инфекции может быть эквивалентен 70 процентам ее населения.

Швеция сейчас проводит только 1,26 тестов на 1000 человек, что является самым низким показателем в Западной Европе, пишет «Московский комсомолец».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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