В Екатеринбурге умерла директор школы, которой отказали в вакцинации

От коронавируса в Екатеринбурге скончалась директор школы №127 Наталья Сокуренко.

Женщине исполнилось 51, она не вакцинировалась, поскольку у нее были тяжелые аллергии. Более 12 лет Сокуренко не получила никаких прививок, так как у нее развился отек Квинке и был анафилактический шок.

Тем не менее, Сокуренко ожидала, что ей разрешат вакцинироваться от коронавируса и обратилась в больницу, чтобы ее случай рассмотрели эксперты. Но врачи приняли решение, что ей вакцинироваться опасно и дали медотвод.

В октябре Наталья Сокуренко заразилась коронавирусом и была госпитализирована. Она провела в больнице около двух недель. Но врачи не смогли спасти ее жизнь и она скончалась 31 числа.

Отметим, не вакцинироваться в РФ можно при условии тяжелых аллергических реакций на компоненты вакцин. Временный медотвод можно получить при обострении хронических заболеваний и острых болезнях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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