СМИ сообщили о смерти 15 пациентов, вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона»

Минимум 15 россиян, которые привились вакциной «ЭпиВакКорона», скончались - преимущественно, от коронавируса. Об этом сообщает издание «Ом1» . Отмечается, что врачи подчеркивают: не вакцина стала причиной гибели граждан.

Первая смерть датируется июнем нынешнего года. Умер 38-летний спортсмен из Ярославля. Вакцина ему была противопоказана, но он пошел на прививку и умер в тот же день. В справке о смерти причиной указана сердечная недостаточность.

В июле умерла семья из Краснодарского края в составе трех человек. Все они также были привиты «ЭпиВаком». История с их гибелью была резонансной, обсуждала вся Россия. Оказалось, что у людей были противопоказания - они пошли на вакцинацию и скончались в реанимации от коронавируса.

В этом же месяце скончалась пенсионерка из Иркутска, а чуть позже - многодетная мать, тоже из этого города. Они даже после вакцины не смогли побороть ковид.

Три смерти вакцинированных были зарегистрированы в столицах - Москве и Петербурге. Умирали от коронавируса привитые этим вакцинным препаратом на Камчатке, в Саратове, Кемерово, Волгограде...

«15 погибших объединяет один фактор — у всех были сопутствующие заболевания, и некоторым из них прививаться было нельзя. Эксперты успокаивают — сама по себе вакцина не может стать причиной гибели, поэтому пациентам не стоит бояться. Сообщается о 80% ее эффективности», - пишет издание.

Гражданам, которые собираются поставить прививку от коронавируса, обязательно надо изучить список противопоказаний к тому или иному препарату, по возможности обсудить возможность вакцинации со своим лечащим врачом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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