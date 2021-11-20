СМИ сообщили о смерти 15 пациентов, вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона»

О проблемах после вакцинации от коронавируса рассказал главный врач Клиники профессора Калинченко Леонид Ворслов. Он заявляет, что вакцинация от
В мире и в России начали фиксировать редкий синдром Гийена-Барре, который может развиваться у людей после перенесенного коронавируса или вакцинации.
Академик РАН, известный российский экономист Сергей Глазьев снова поднял тему принуждения к вакцинации. По мере охвата населения прививками
О том, как может повлиять на человека препарат, который создан с помощью технологии рекомбинантной РНК, рассказал врач-терапевт и остеопат Кэрри
Российский биолог Евгений Печковский назвал причины, по которым частая вакцинация от коронавируса может быть опасной. Эксперт пояснил, что постоянное
В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что в период с 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов поступило 1 404
Член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин ответил на самые распространенные доводы против вакцинации препаратом Спутник V. Об этом
Главный терапевт Самары Ирина Золотовскя в беседе с представителями средств массовой информации ответственно заявила: за время своей врачебной
Согласно новому исследованию ученых из Сиднейского института инфекционных заболеваний, Сиднейского института Кирби при UNSW и Института Доэрти при
Британские исследователи заявляют, что у медицинского персонала больниц формируется особый иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает немецкое радио
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