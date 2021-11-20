Профессор Шафалинов сравнил введение QR-кодов с расовой сегрегацией

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Профессор Шафалинов сравнил введение QR-кодов с расовой сегрегацией
В России

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов считает систему введения QR-кодов в стране сегрегационной и предупреждает власти о недопустимости подобной ошибки. С таким заявлением он выступил в беседе с Общественной службой новостей.

Пропускная система, в основе которой QR-коды, - вопрос из области этики, полагает эксперт. Шафалинов настаивает на том, что этот вопрос к эпидемиологии ровным счетом никакого отношения не имеет. Потому что болеют коронавирусом и невакцинированные, и вакцинированные.

«Кто берется уверять, что привитые болеют меньше, кто-то, что заболевают чаще. Вот это можно обсуждать медикам. А система QR-кодов – это уже из области этических вопросов», - отмечает профессор.

Ее он считает сегрегационной, как во времена ку-клукс-клана в США.

«Выдавать пропуск, опираясь на количество антител, это то же самое, как если бы американские расисты определяли, насколько человек черный: абсолютно или на 80%», - пояснил Владислав Шафалинов.

Он убежден, что необходимо делать анализы не на антитела, а на Т-клеточный иммунитет, и то только для решения вопроса с вакцинацией, а не для выдачи QR-кодов.

Нынче же, уверен профессор, в стране пытаются подменить понятия, что недопустимо.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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