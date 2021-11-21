Турецкие военнослужащие грозятся Эрдогану массовым увольнением из армии

В Турции взбунтовались военнослужащие и это может привести к серьезным последствиям для властей страны. Они грозятся массовым увольнением из национальной армии. Причиной тому является попытка Реджепа Эрдогана столкнуть турецких военных с российскими, сирийскими и иранскими войсками в Сирии. Кроме того, военные возмущены двукратным снижением заработной платы с начала текущего года. Это связано с введенными в отношении Турции санкциями: Анкара обвиняется в разжигании вооруженных конфликтов.

Турецкий президент прекрасно понимает, что недовольство военных может вылиться в реальный бунт в армии, если ситуация не стабилизируется. По мнению турецких военнослужащих, вооруженный конфликт в Сирии ничем не закончится, так как Россия не позволит вести полномасштабную войну.

Как стало известно, ряды армии массово покидают офицеры, так как никто не хочет выполнять приказы Эрдогана, который вынашивает планы по возрождению Османской империи. Помимо этой проблемы, к концу года может произойти обвал турецкой лиры, что чревато попыткой госпереворота, как это уже было в 2016 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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