Работающие с коронавирусом медики начали массово оформлять ипотечные кредиты

Столичные медики начали чаще оформлять ипотеку на недвижимость. Количество медработников, взявших такие кредиты, выросло на 3%. Возможность обзавестись квартирой в ипотеку у медиков появилась в связи с выросшими доходами. В частности, из-за доплаты за работу с новой коронавирусной инфекций. Об этом в интервью «Ридусу» рассказала Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

«Эта тенденция по всей России, не только по Москве. Доходы медиков выросли в связи с пандемией», — отметила специалист.

Она добавила, что кредитные учреждения перед выдачей кредитов оценивают платежеспособность клиентов. В число таких начали входить медики.

По словам Редько, у некоторых врачей, которые работают с коронавирусом, доходы выросли на 20%.

Издание сообщает, что доля работников здравоохранения в общем объеме ипотечных заемщиков в Москве увеличилась с 8,2% в 2020 году до 11,2% в году нынешнем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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