Ученый ЮУрГУ предложил снизить заболеваемость COVID-19 путем снижения интенсивности вакцинации

В мире и в России начали фиксировать редкий синдром Гийена-Барре, который может развиваться у людей после перенесенного коронавируса или вакцинации.
В больницы Франции с коронавирусом сейчас поступает больше вакцинированных, чем невакцинированных людей. «Нормально ли это?!», - вопрошает на
В ходе нового исследования, которое проводилось силами специалистов EKPA Греции, был найден ответ на вопрос, почему многие медики стран Евросоюза
В мире нет ни одной вакцины, и не только от коронавируса, у который бы напрочь отсутствовали побочные эффекты. Это, в принципе, понимают все. Однако
За почти два года пандемии, более 12 месяцев доступности вакцин человечеству все еще не удалось справиться с коронавирусом. Но в мире есть страны,
Главный терапевт Самары Ирина Золотовскя в беседе с представителями средств массовой информации ответственно заявила: за время своей врачебной
В Турции взбунтовались военнослужащие и это может привести к серьезным последствиям для властей страны. Они грозятся массовым увольнением из
Иммунологи из Германии сообщили о том, как повторная вакцинация от COVID-19 влияет на иммунную систему человека. О высокой значимости ревакцинации от
Россия все равно рано или поздно придет к вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. О необходимости начать ее как можно быстрее заявляют многие
Доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице "РЖД-Медицина" им. Семашко Заур Шугушев ответил
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