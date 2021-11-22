Ученый ЮУрГУ предложил снизить заболеваемость COVID-19 путем снижения интенсивности вакцинации

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Ученый ЮУрГУ предложил снизить заболеваемость COVID-19 путем снижения интенсивности вакцинации
В России

Ученый Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Андрей Глушков направил губернатору Челябинской области письмо, в котором предложил довольно неожиданный способ, который, по его мнению, позволит затормозить распространение коронавируса в регионе. Суть его в том, чтобы... снизить темпы вакцинации от COVID-19. То есть данное предложение идет вразрез со всеми существующими официальными рекомендациями, главная задача которых - добиться снижения заболеваемости.

О письме Андрея Глушкова, доцента кафедры математического и компьютерного моделирования ЮУрГУ, к главе региона Алексею Текслеру в своем блоге рассказал политолог Александр Подопригора. Он отметил, что ученый прикрепил к своему обращению файл с научным анализом полученных результатов массовой вакцинации в регионе.

Как сообщает «ЛентаЧел», Глушков предлагает «принять соответствующие меры по снижению заболеваемости КВИ COVID-19, что может быть обеспечено, как следует из выводов исследования, снижением интенсивности вакцинации». Потому как, отмечается в письме, наращивание темпов вакцинации и увеличение случаев заражения говорят об их высокой взаимной связи.

Ученый также предложил губернатору и другим представителям власти определить и озвучить истинную цель введения QR-кодов, поскольку на данный момент «не существует никаких данных о том, что оно может способствовать снижению уровня заболеваемости».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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