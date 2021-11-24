Российские врачи возмущены намерением заводить дела на коллег-антипрививочников

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Российские врачи возмущены намерением заводить дела на коллег-антипрививочников
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Российские врачи возмущены планами властей возбуждать уголовные дела в отношении медиков, которые являются противниками вакцинации и открыто об этом говорят.

«У нас куча пациентов вакцинированных умирают», — негодует в беседе с «Лентой» врач-терапевт Ирина Ярцева.

И, утверждает она, на текущий момент «никто не может доказать, что конкретный пациент умер из-за того, что не привился». 

Она считает, что властям следует разделять личное мнение медиков и их действия на работе. Одно дело, когда человек на работе открытым текстом отговаривает пациента от прививки, но и в таком случае должны быть доказательства того, что доктор агитирует против вакцины. Например, запись приема или жалоба пациента. 

И совсем другое, если врач размышляет о вакцинации у себя на страничке в социальной сети.

«Сажать не имеют права, на мой взгляд, как и при любом нарушении, необходимо устраивать внутреннее разбирательство в медицинском учреждении, чтобы главный врач общался непосредственно со своими подчиненными, проводил жесткую беседу о том, что в стенах учреждения антипрививочные речи недопустимы», — высказалась врач.

Терапевт Кондрахин тоже считает неправильным заводить дела на медиков, потому что в России, по его словам, и так наблюдается нехватка врачей. 

Ранее Росздравнадзор передал в Следком и прокуратуру данные о 37 врачах-антипрививочниках, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой КВИ».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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