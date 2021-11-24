Центру им. Гамалеи предложили читать лекции врачам-антиваксерам

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с нашими коллегами-журналистами из агентства «Лента.ру» обратился с неожиданным предложением к сотрудникам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи - прочитать курс лекций для отечественных медиков-антипрививочников.

«Было бы здорово, если бы НИЦ Гамалеи специально для врачей подготовил разъяснительно-информационную работу, научно обоснованную. Чтобы это была лекция под эгидой непрерывного медицинского образования, чтобы врач мог быть аттестован, что прошел этот курс, и получал за это баллы», — пояснил собеседник агентства .

Кондрахин добавил, что если после такого курса врач все равно не поменяет свои убеждения касательно вакцинации, его следует отправить на стажировку в красную зону, чтобы он «понял, с какими проблемами сталкиваются коллеги, чтобы ему там рассказали, как проводят профилактику, как и что лечат».

Напомним: сегодня 11 главврачей обнародовали открытое письмо к активаксерам-знаменитостям. Они предложили Шукшиной, Лель, Кинчеву, Лозе и другим побывать в красных зонах, в моргах, понадеявшись, что увиденное заставит их изменить свое мнение о прививках.

Некоторые из адресатов отреагировали на обращение. Так, музыкант Юрий Лоза от приглашения в реанимацию ковидария отказался. В беседе с РИА Новости он обвинил медиков в попытке заразить его, здорового человека, коронавирусом из корыстных побуждений (чтобы получить доплату как за ковид-больного).

А Instagram ограничил доступ к подписке на аккаунт Марии Шукшиной, которая в ответ на приглашение ее в красную зону пригласила их в «зеленую», «где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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