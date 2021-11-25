Кургинян отреагировал на письмо врачей-вакцинаторов

Политолог Сергей Кургинян отреагировал на предложение группы врачей, выступающих за поголовную вакцинацию от коронавируса, устроить антиваксерам страны экскурсию в «красную зону». В записанном видеообращении, которое появилось на канале движения «Суть времени», он заявил, что это не что иное, как попытка апеллировать к «впечатлительности».

«Туризм в зоны беды аморален, бессмыслен и отвратителен. Что же касается ставки на то, что возможна такая впечатлительность, то это не про меня. Я работал во многих горячих точках, во многих зонах бедствия. И вопрос не в том, чтобы впечатлиться, а чтобы действовать», — приводит слова политолога «Красная весна» .

Кургинян заверил, что никакие организованные экскурсии в «красные зоны» его профессионального отношения к тому, что творится в России с вакцинацией, изменить не могут.

По его словам, в РФ люди умирают не только от коронавируса COVID-19, но и от «издержек существовавшей ковид-кампании».

Кургинян также уточнил, что он является не противником вакцинации, а выступает конкретно против принуждения граждан к прививкам.

«Мне кажется, весьма высокостатусные люди говорили о том, что принудительная вакцинация недопустима, так ведь?» — задал вопрос политолог.

Вчера стало известно об открытом письме российских медиков к противникам вакцинации, которое СМИ окрестили «письмом 11 врачей» - именно столько руководителей больниц во главе с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко подписались под ним.

Они пригласили известных противников вакцинации побывать в реанимациях и моргах, чтобы увиденное изменило их отношение к вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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