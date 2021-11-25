Профессор Шафалинов: Следует прекратить вакцинацию и начать всех лечить ивермектином

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов оценил шансы на повторение японского ковид-чуда в России.

В Японии в разгар очередной ковид-волны резко снизился рост заболеваемости коронавирусом, а летальность стала минимально возможной. На минувшей неделе генетики страны сделали заявление о том, что дельта-штамм исчерпал возможности для исправления накопленных во время мутаций ошибок и запустил программу самоуничтожения.

Биолог Анча Баранова это, фактически, подтвердила. Она пояснила, что в отличие от многих европейских стран, где большое разнообразие вариаций коронавируса, в стране восходящего солнца нашел распространение именно вариант дельта. В процессе постоянных мутаций он постепенно лишил себя возможности размножаться и в итоге исчез.

Профессор Шафалинов во время эфира на «ЦарьГраде» допустил, что японское ковид-чудо может произойти и в России. По его словам, для этого надо не разбираться, какой ген мутировал, а предпринять другие шаги.

«Следует прекратить вакцинацию и начать всех лечить ивермектином. И у меня есть подозрение, что вирус испугается и мутирует до такой степени, что самоликвидируется», - объявил доктор наук.

Во время выступления он также поздравил россиян с тем, что в стране есть президент, который продолжает придерживаться мнения о том, что вакцинация должна быть добровольной.

По его словам, в отличие от других европейских лидеров, Путин «абсолютно адекватный вменяемый человек, который говорит то, о чем думает 90% населения».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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