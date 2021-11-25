Депутат Нилов предложил пенсионерам искать работу на стройке и в сфере ЖКХ

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Депутат Нилов предложил пенсионерам искать работу на стройке и в сфере ЖКХ
В России
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов посоветовал россиянам пенсионного и предпенсионного возраста, которые хотят найти работу, обратить внимание на предложения по вакансиям в таких сферах, как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство.

По его словам, именно там специалисты на текущий момент востребованы больше всего.

«Что касается лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые бы хотели куда-нибудь устроиться, то в зависимости от региона надо понимать текущие потребности на местном рынке труда. Однако многих пенсионеров сдерживает неиндексация пенсии работающим пенсионерам. Это демотивирует», — пояснил Ярослав Нилов в своем комментарии агентству URA.RU.

Парламентарий также напомнил пенсионерам и предпенсионерам, что у них есть возможности пройти курс переобучения на новую специальность. Для них он будет совершенно бесплатным - все расходы возьмет на себя государство.

В Казани, например, лица пенсионного и предпенсионного возраста на базе колледжа проходят переобучение, по результатам которого они смогут трудоустроиться в систему общепита.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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